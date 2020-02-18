Yaşarken haberleriyle, ölünce bağışlanan organlarıyla umut oldu - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tankaya, hayatı boyunca yaptığı haberlerle öldükten sonra ise bağışladığı organlarıyla nakil bekleyen hastalara umut ışığı oldu. Manavgat ilçesinde gazetecilik yaptığı dönemde yüz nakli bekleyen Uğur Acar'ın hikayesini anlattığı "Yüz naklinde umutlu bekleyiş" başlıklı haberiyle ödüle layık görülen Tankaya, öldükten sonra organlarıyla 6 hastaya umut oldu.



Manisa'nın Salihli ilçesinde 14 Şubat'ta geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan gazeteci Hakan Tankaya (46), tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Tankaya'nın, organ bağışı konusunda çok duyarlı olduğu ve ailesine organlarını bağışlamaları konusunda vasiyeti bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine hastanede resmi işlemlerin ardından ailesi tarafından Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi ve organlar bağışlandı. Tankaya'nın operasyona alınan karaciğeri, iki böbreği ve korneaları nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Yüz nakli bekleyen hastayla ilgili yaptığı haberle umut oldu



Uzun yıllar Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yapan Tankaya'nın, 9 ocak 2012 tarihinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı Manavgatın Sesi gazetesinde yer alan ve o zamanki ismiyle Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Basının Özendirme Yarışmasında yüz nakli bekleyen Uğur Acar'ın hikayesini anlattığı "Yüz naklinde umutlu bekleyiş" haberiyle yerel haber dalında Türkiye birinciliği ödülünü kazandı. Tankaya, aradan geçen 8 yılın ardından geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederken, ailesi tarafından organları bağışlanarak 6 hastaya umut oldu. - ANTALYA