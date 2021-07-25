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Yaşarken helvasını yedi - Son Dakika

Yaşarken helvasını yedi

25.07.2021 15:09
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muayene için gittiği sağlık ocağında ölü kaydının bulunduğunu öğrenen Kerem Erboy, ne hastaneden randevu ne de eczaneden ilaç alabiliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde muayene için gittiği sağlık ocağında ölü kaydının bulunduğunu öğrenen Kerem Erboy, ne hastaneden randevu ne de eczaneden ilaç alabiliyor. "Şimdi yaşıyor muyum yaşamıyor muyum?" diyerek isyan eden talihsiz adam, "Helvamı bile yedim. Hem gülüyorum, hem üzülüyorum" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Kerem Erboy, 2020 yılında kalp krizi geçirdi ve tedavi olduktan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca herhangi bir hastaneye başvurmadı. Geçtiğimiz günlerde ağzında oluşan rahatsızlık sebebiyle sağlık ocağına giden Erboy, görevli hekim ilaç yazacağı sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı. Hekim sisteme girince ölü kaydının bulunduğunu öğrenen Erboy, hayatının şokunu yaşadı. Yine de hekime ilaç yazdıran Kerem Erboy, daha sonra yazdırdığı ilaçları almak için eczaneye gitti. Eczane sisteminde de ölü gözüken Erboy'a bu sebepten dolayı ilaç verilmedi. Gerekli yerlere başvuran ancak bir neticeye varamayan Erboy, arkadaşlarının da maskotu oldu. Arkadaşları tarafından kendisine yapılan helvayı yiyen Erboy, "Şimdi yaşıyor muyum yaşamıyor muyum?" diyerek isyan etti.

"Sen sistemde ölü gözüküyorsun"

1 sene önce kalp krizi geçirdiğini ve hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kerem Erboy, "Hastanede 2,3 saat müşahede altında kaldım, daha sonra taburcu edildim. Uzun süre sonra hastanelik bir durumum olmadı ve 1 seneyi aşkın hastaneye gitmiyordum. Kısa süre önce ağzım şişmeye başladı. Ağzım şişmeye başlayınca sağlık ocağına gittim. Hekim beni muayene etti ve ilaç yazmak için sisteme girdi. Sisteme baktığında bana 'Sen sistemde ölü gözüküyorsun' dedi. Ben de sistemdeki yazıyı cep telefonum ile çektim. Ancak doktor ilacı almam gerektiği için reçeteye ilaç yazdı. Eczaneye ilacı almak için gittiğimde benden kimlik numaramı istediler. Eczanedekiler de aynı şekilde sistemden ölü gözüktüğümü ve ilaç veremeyeceklerini söylediler" dedi.

"Şimdi yaşıyor muyum yaşamıyor muyum?"

Problemin düzeltilmesi için çeşitli kurumlara başvurduğunu söyleyen Eboy, daha sonra eşiyle birlikte ölüm kaydını almak için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gittiklerini belirtti. Kerem Erboy, "Hanımıma 'Madem ölmüşüm ölüm raporumu al' dedim. Tabii Kemal Sunal filmi gibi biz de hanımın arkasına takıldık. Bizi oradan oraya gönderdiler, morga gönderdiler, bir yerlere telefon açtılar, herhangi bir şey olmadı. Biz tekrar eczaneye döndük. Eczane bir şey yapamayacağını söyledi. Kime gitsek topu birbirlerine atıyorlar. Bazı insanlar bana, 'Sen reklam için televizyona çıkıyorsun' diyor. Ben reklam amacında değilim ki, çalışıyorum. 1 senedir sigortam yatıyor ama bir ilaç alamıyorum. Eczanede ölü gözüküyorum. Şimdi yaşıyor muyum yaşamıyor muyum? Bu durumun düzeltilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Helvamı bile yedim"

Maaşını aldığını, vergisini ödediğini ancak ilaç alamadığını söyleyen Erboy, "Yaşayıp yaşamadığımı ben de bilmiyorum ve bunun düzeltilmesini istiyorum. Bana yol gösteren de yok. Arkadaşlarım arasında komik bir durum oluştu. Arkadaşlarım bana helva yaptırdı. Helvamı bile yedim. Hem gülüyorum, hem üzülüyorum. Arkadaşlarım bana 'Ne yapıyorsun ölü?' diyorlar" dedi.

"Ölü gözüktüğü için ilaç alamıyor"

Kerem Erboy'un durumunu anlatan eczacı İlhan Oktulmuş, "Kerem ağabey bizim sürekli müşterimiz. Daha önce de geldi. 23 Ekim 2020 yılında devlet hastanesinin aciline başvurmuş. O gün muhtemelen bir yanlışlık olmuş ve hastanede kendisini ölmüş diye geçmişler. Sisteme vefat kaydı girilmiş. Ölü gözüktüğü için ilaç alamıyor. Sistemden düzeltilmedikçe Kerem ağabeye sistem ilaç vermiyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kalp Krizi, Kocaeli, Eczane, İlaç, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yaşarken helvasını yedi - Son Dakika


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