Yaşarlı yüzücülerden 14 madalya

Takım ve bireysel sporlarda İzmir'e Dünya, Balkan ve birçok Türkiye şampiyonluğu kazandıran Yaşar Üniversitesinin sporcuları, üniversiteler arası yüzme şampiyonasına da damga vurdu.

Takım ve bireysel sporlarda İzmir'e Dünya, Balkan ve birçok Türkiye şampiyonluğu kazandıran Yaşar Üniversitesinin sporcuları, üniversiteler arası yüzme şampiyonasına da damga vurdu. Yaşarlı yüzücüler, bireysel ve takım yarışlarında 6 altın, 3 gümüş, 5 de bronz olmak üzere 14 madalya kazanırken milli sporcusu Berk Özkul ile de 2 rekora imza attı.



Çoğunluğunu milli yüzücülerin oluşturduğu Yaşar Üniversitesi Yüzme Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Koç Spor Fest Üniversiteler Yüzme Şampiyonasına damga vurdu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 41 üniversitenin katılımıyla Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonada, Yaşarlı yüzücüler 11 bireysel, 3 takım derecesi elde etti. İlayda Kargın 50 ve 100 metre sırtüstünde birinciliği, 50 metre kelebekte ise üçüncülüğü kazandı. Berk Özkul ise 50 ve 100 metre kelebek ile sırtüstü kategorilerinde birinciliği kazanırken kelebek dalında 2 de üniversiteler rekoru kırdı. Tunçay Ceritoğlu da 100 ve 200 metre serbest ile 200 metre sırtüstünde ikinciliği, 200 metre karışıkta da üçüncülüğü elde etti. Berk Özkul - Tunçay Ceritoğlu - Karahan Baysal - Bahacan Terlikçi ve Tunçhan Ceritoğlu'ndan oluşan Yaşarlı sporcular, bayrak takım yarışlarında ise erkeklerde 4x100 karışık, 4x100 serbest ve 4 x 50 karışık dallarında üçüncülüğü kazandı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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