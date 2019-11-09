"Yaşasın Cumhuriyet" futbol turnuvası sonuçlandı

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaşasın Cumhuriyet" adlı futbol turnuvası, sona erdi.

Atatürk Parkı'ndaki halı sahada düzenlenen ve 120 belediye çalışanıyla kurulan 10 takımın mücadele ettiği turnuvada, şampiyonluğu Mali Hizmetler Müdürlüğü kazandı.

Final maçını 5-4 kaybeden Hukuk İşleri Müdürlüğü ikinci olurken, Destek Hizmetleri Müdürlüğü üçüncü oldu.

Öte yandan, turnuvanın gol kralı ise 27 golle Hukuk İşleri Müdürlüğü takımından Ersin Turan oldu.

Turnuvanın final karşılaşmasının ardından kupa töreni gerçekleşti.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Hem Cumhuriyet'e hem de belediyemize yakışan bir turnuva yaşadık. Tüm takımlarımızı ve bu turnuvada mücadele eden çalışanlarımızı kutluyorum." dedi.