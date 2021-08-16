, "Yaşasın Gediz Temiz Su Temiz Gıda" projesine teknolojik destek verecek

Vodafone Business, Çiğli Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ekolojik Denge Derneği arasında 1 yıldır hazırlığı yapılan, geçen ay imzalanan "Yaşasın Gediz Temiz Su Temiz Gıda" projesine, dijital tarım istasyonlarıyla teknolojik destek verecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Çiğli Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ekolojik Denge Derneği arasındaki "Yaşasın Gediz Temiz Su Temiz Gıda" projesi kapsamında imzalanan iş birliği protokolü hayata geçiriliyor.

Bu çerçevede, İzmir Ekolojik Denge Derneği'nin AB Su Çerçeve Direktifinden yola çıkarak hazırladığı inovatif proje Çiğli Belediyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin katkılarıyla Gediz Nehrinin Çiğli sınırları içerisinde kalan iki farklı kolu üzerinde hayata geçirilecek.

Bir yıl süreyle uygulanacak olan projenin yürütme görevini İzmir Ekolojik Denge Derneği, lojistik desteğini Çiğli Belediyesi, bilimsel analizlerin yapılmasını ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi üstlenecek.

Vodafone Business, dijital tarım istasyonlarıyla projeye teknolojik destek verecek.

Vodafone Business'ın teknoloji destekçisi olarak yer aldığı projede, Gediz nehrinin kolları üzerine kurulacak olan dijital tarım istasyonlarındaki sensör ve uydu takip sistemleri ile anlık su analizi verilerinin dijital olarak toplanması sağlanacak.

"Bölgeye dijital tarım istasyonları kuruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, projede, 2 farklı noktadaki su kirlilik durumunu takip etmek için Vodafone Business olarak bölgeye dijital tarım istasyonları kuracaklarını aktardı.

Bu sayede alanda çalışan paydaşların sağlıklı ve anlık veriye erişerek müdahale alanları belirlemelerine ve bu verileri bilimsel çalışmalarında kullanabilmelerine imkan sunduklarını belirten Kestioğlu, şunları kaydetti:

"İzmir Ekoloji Denge Derneği'nin proje yürütme öncülüğünü üstlendiği bu projede, pilot bölgede oluşacak çıktılar ve diğer proje ortaklarının katkıları ile AB Horizon projesine başvurularak Gediz Nehri'ni besleyen 16 kolun ve 17 bin 500 kilometrekarelik alan ile buradan tarımsal sulama kullanan çiftçilerin daha sürdürülebilir bir yaşamda nehir ve çevre ekosistemini koruması adına bilinçlenmesi için teknolojik olarak Vodafone Business Dijital Tarım İstasyonları ile buluşması sağlanıyor.

Ayrıca programa dahil olacak üniversiteler ile ilgili bölümlerin öğrencilerine, Gediz Deltası ve Gediz Nehir Yatağındaki Ekolojik Dengenin takibi için Vodafone Business Dijital Tarım Sisteminden gelecek verileri nasıl okuyacakları ve yorumlayacakları yönünden dijital okuryazarlık eğitimleri verilmesi hedefleniyor."

"Gediz Deltası, flamingolar başta olmak üzere 300'e yakın kuş, balık ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor"

Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine alınması adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tatlısu gölleri, lagünler, tuzlu çayırlıklar, çamur düzlükleri ve sazlıklar gibi birçok doğal yaşam ortamının bir arada bulunduğu Gediz Deltası, flamingolar başta olmak üzere 300'e yakın kuş, balık ve bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Önemli Kuş Alanı (ÖKA) ve Önemli Doğa Alanı (ÖDA) statülerine de sahip olan deltanın tüm zenginliklerini korumak adına çalışmalarımızı başlattık. İki milyon yıllık mirasımızı hep birlikte koruyacağız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ekolojik Denge Derneği ile aylardır süren planlamalarımızı bitirdik ve sahaya iniyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için Gediz Deltası ve diğer doğa değerlerimizi korumak için gerçekleştirilecek her türlü çalışmaya katkı vermeye devam edeceğiz. Toplayacağımız veriler hızlı bir şekilde kullanılabilecek. El birliği ile vatanımızın havasına, suyuna, taşına, toprağına sahip çıkacağız."

Dijital Tarım İstasyonu ile anlık olarak veri analizi yapılacak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Dijital Tarım İstasyonları Gediz Nehri'nin Çiğli Belediyesi bölgesinden geçen nehir yatağı içerisinde 2 noktada su kirlilik durumunun takip edilmesi için kurulacak.

Gediz Nehri'nden akan su ile tarımsal sulama yapan bölgedeki çiftçilerin tarımsal riskleri önceden bilmesi için Vodafone Business Dijital Tarım İstasyonları proje ortaklarına ve bölgedeki çiftçilere tarımsal erken uyarı raporları ile destek veriyor olacak.

Dijital Tarım İstasyonları ile toplanacak olan su analiz verileri laboratuvarda yapılacak analizlerle karşılaştırılacak. Dijital Tarım İstasyonlarının bulunduğu lokasyondan belirli periyotlarda alınacak olan manuel su numunelerinin analizleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde; Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan ve Dr. Onur Karadal tarafından analiz edilecek ve raporlanacak.

Projenin ileri aşamalarında, toprak analizi ile iyi tarım uygulamaları için alt yapı oluşturulacak. Bölgede belirlenen araziler de ilaçsız tarım doğal gübre uygulamaları sayesinde bölgede tarımsal kirlenmenin önüne geçilecek.

Gediz Havzasının geleceği için hayati öneme sahip olan bu projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşayan proje ekibi, Dijital Tarım İstasyonlarının kurulacağı konumları belirlemek için sahaya indi. Sasalı, Kaklıç ve Kuş Cenneti'nde alternatif konumlar belirlendi.

Sasalı ve Kaklıç Bölgelerine tarım istasyonları da kurulacak

Dijital Tarım İstasyonları ile birlikte Sasalı ve Kaklıç Bölgelerine tarım istasyonları da kurulacak.

Dijital Tarım İstasyonları ile toprak, iklim ve bitki analizleri anlık yapılabilecek. Zararlı kamerası ile bitkilerde oluşabilecek hastalıklar erken tespit edilebilecek. Su ve toprak kirlenmesi eş zamanlı dijital ortamda takip edilebilecek. Sistemlerden alınacak veriler ile bölgede daha verimli tarım yapılmasına imkan sağlanacak.