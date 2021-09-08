Yaşasın Şeytan? Filmi - Son Dakika

Prömiyerini geçtiğimiz ay Sundance’te yapan Penny Lane belgeseli Hail Satan?, satanistler için adalet arayışında olan Amerikalı dini oluşum The Satanic Temple’ı konu ediyor. Devlet kurumları, kilise ve halkın geri kalanıyla yaşadıkları sıkıntılar ve kendilerini özgürce ifade etmek için alan yaratma çabalarıyla belgesele konu olan The Satanic Temple’ın üyeleri, “Biz sandığınız gibi değiliz” mesajını dile getiriyor.
Yönetmen: Penny Lane
Senaryo: Penny Lane
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Hail Satan?
Yapımcı Firma: Hard Working Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 09.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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