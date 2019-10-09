Son Dakika Haberleri: "YaşaTIR" kanser hastalarına umut için Adana'da
Son Dakika Güncel 'YaşaTIR' kanser hastalarına umut için Adana'da

"YaşaTIR" kanser hastalarına umut için Adana'da

2 saat önce

Televizyon dizisi "Çukur" ve Kansersiz Yaşam Derneğince "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" adıyla hazırlanan mobil eğitim tırı, Adana'ya geldi.

Televizyon dizisi "Çukur" ve Kansersiz Yaşam Derneğince "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" adıyla hazırlanan mobil eğitim tırı, Adana'ya geldi.

Türk Kızılayının proje ortağı olduğu tırda, vatandaşların kan ve kök hücre bağışları kabul edildi, kanserin önlenmesi ve erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Dizinin "Medet"i Mustafa Kırantepe ile "Azer" karakterini canlandıran Adanalı oyuncu Cihangir Ceyhan da tırda vatandaşlarla bir araya geldi.

Dernek Başkanı Dida Didem Kaymaz, yaptığı konuşmada, Adana'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kök hücre ve kan bağışı topladıklarını belirten Kaymaz, "Hepimiz kanserin hayatımızdaki öneminin farkındayız. Bu kampanyayla kemik iliği nakli için bekleyenlere umut olabiliyoruz." dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise kentin her mağdura el uzattığını kaydetti.

Oyuncu Kırantepe ve Ceyhan, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer ve ailesi de tırı ziyaret etti.

Tır, iki gün kente kalacak.

Çukur, Adana, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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