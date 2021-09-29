"YaşaTIR" kanser hastalarına umut için Yalova'da - Son Dakika

Televizyon dizisi "Çukur" ve Kansersiz Yaşam Derneğince "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" adıyla hazırlanan mobil eğitim tırı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine geldi.

YaşaTIR ekibi, Çiftlikköy Belediyesi bahçesine gelerek ilçe sakinlerine ve belediye çalışanlarına kan bağışı ve kök hücre donörlüğü konularında bilgilendirmede bulundu, kan ve kök hücre bağışları topladı.

Kansersiz Yaşam Derneği Genel Müdürü Petek Kışlalı ve hayırsever iş adamı Özden Pelister'le bir araya gelen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, kanser hastalığında erken teşhisin yanı sıra kök hücre tedavisinin de önemine dikkati çekti.

Silpagar, vatandaşların olabildiğince kök hücre konusunda donörlük için gönüllü olmasının çok değerli olduğunu belirterek, Kansersiz Yaşam Derneği ve iş adamı Pelister'e teşekkürlerini iletti.

Petek Kışlalı da desteklerinden dolayı Silpagar'a müteşekkir olduklarını dile getirerek, YaşaTIR adlı 80 kişilik mobil eğitim tırıyla eylül ayının son ziyaretini yarın Kocaeli'ye yapacaklarını ve gönüllü olmak isteyen herkesi davet ettiklerini dile getirdi.