Son Dakika Haberleri: "YaşaTIR", Mersin'e geldi
Son Dakika Güncel 'YaşaTIR', Mersin'e geldi

"YaşaTIR", Mersin'e geldi

50 dakika önce

Televizyon dizisi "Çukur" ve Kansersiz Yaşam Derneğince "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" adıyla hazırlanan mobil eğitim tırı, Mersin'e geldi.

Televizyon dizisi "Çukur" ve Kansersiz Yaşam Derneğince "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" adıyla hazırlanan mobil eğitim tırı, Mersin'e geldi.

Türk Kızılayının da desteklediği proje çerçevesinde Tarsus ilçesine gelen tır, kan ve kök hücre bağışı yapmak isteyen vatandaşları ağırladı.

Dernek Başkanı Dida Didem Kaymaz, tırda düzenlen basın toplantısında, "Bu kez de Tarsuslu lösemi hastası Hasan Şamil Uslu'ya çare bulabilmek için Tarsus'a geldik. Kızılay bu projede bizim en önemli ortağımız. Biz, kan ve kök hücre bağışının hayat kurtardığına dikkati çekmek istiyoruz" dedi.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli de erken teşhisin, kanseri yenmede son derece önemli olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin, Çukur, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni bölümünden ilk sahne yayınlanan Çukur'da Yamaç, Akın'ı kovuyor
Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın! Eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen annenin feryadı: Emine Bulut gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum Teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırdı: 3 şehit, 18 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:21:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "YaşaTIR", Mersin'e geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]