Son Dakika Haberleri: Yaşayan Değerlerimiz" Etkinliği

Yaşayan Değerlerimiz" Etkinliği

1 saat önce

Kardelen Sanat Derneğince bu yıl 55'incisi düzenlenen "Yaşayan Değerlerimiz" etkinliği Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlendi.

Yaşayan Değerlerimiz
Kardelen Sanat Derneğince bu yıl 55'incisi düzenlenen "Yaşayan Değerlerimiz" etkinliği Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, toplumun sanata ve sanatçıya değer verdiği kadar var olduğunu ifade etti.

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyinin artık ekonomik ve sosyal durumlarının yanı sıra kültürel gelişmişliklerine göre de değerlendirildiğini ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Biz toplum olarak sanata ve sanatçılara değer verdikçe çağdaş ve medeni bir ülke olabiliriz. Yenimahalle'de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yenimahalle, sanatın ve sanatçıların evidir. Bizim reçetemiz 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından yazılmış. Bizim yabancı reçetelere ihtiyacımız yok. Biz millet olarak büyük bir milletiz. Bizim ayrışmaya, kutuplaşmaya vaktimiz yok. Biz bir arada güzeliz. Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk. İnsanımızın birçok problemi var. Birçok sorunu var. Biz sorunları ancak sanata ve sanatçıya yönelerek çözebiliriz. Sosyalleşerek bazı sorunların üstesinden gelebiliriz. Yenimahalle'de bunu yaptık. İnsanlarımızın sosyalleşmeleri için kültür merkezleri yaptık, sosyal faaliyetlere önem verdik. Ücretsiz tiyatro oyunlarıyla vatandaşlarımızı buluşturduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:08 Kaynak: AA

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