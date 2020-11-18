"Yaşayan Değerlerimiz" projesi pilot ilçe Aşkale'de uygulanmaya başladı - Son Dakika

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının başlattığı "Yaşayan Değerlerimiz" adlı proje pilot ilçe seçilen Aşkale'de başladı. Proje kapsamında 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların ev temizliği, genel ihtiyaçları ve kişisel bakımları uzman personeller tarafından yapılacak.

Erzurum Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla pilot ilçe Aşkale'de "Yaşayan Değerlerimiz" adlı projeye başladı. Aşkale ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlara profesyonel ekipler ile birlikte ev ziyaretleri yapılarak, ev temizliği, genel ihtiyaçları ve kişisel bakımları uzman personeller tarafından gerçekleştirildi. Aynı zamanda psikolojik danışman ve sosyolog tarafından yaşlılara psikolojik destek sağlandı. Yaşamlarını idame etmekte zorlananlar tespit edilip, sosyal hayatta daha aktif olabilmeleri için fikirler paylaşılıp dertlerine ortak olundu. Ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere sağlamış olduğu sosyal haklar ve verdiği hizmetlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen proje kapsamında ziyaret edilen vatandaşlar, uygulamadan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirttiler.

İlçeye gelen heyeti makamında ağırlayan Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Serpil Keser ve Engelliler Şube Şefi Mahmut Temel ile birlikte engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. - ERZURUM