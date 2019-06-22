Yaşayan en eski spor dalını öğreniyorlar
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji minik öğrencileri yaşayan en eski spor dalı olan okçuluğu öğreniyorlar.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:44 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
Bahçeşehir Koleji minik öğrencileri yaşayan en eski spor dalı olan okçuluğu öğreniyorlar.
Bahçeşehir Koleji Okul öncesi öğrencileri okçuluk dersi görmeye başladı. Okçuluk sporunu farklı kılan en önemli özellikler koordinasyon, dikkat ve nişan alabilme yeteneği. Bu nedenle öğrencilerin dikkatini toplamak ve hedefi vurabilmek için Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi öğrencileri okçuluk dersini görüyorlar. Öğrenciler ilk olarak ısınma hareketleri ve hedef alma çalışmaları yaptılar. - DÜZCE
Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'den indirim bekliyor
Robben kararını verdi!
Oyuncu Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile aşk yaşadıklarını itiraf etti
Ergin Ataman, dördüncü lig şampiyonluğuna ulaştı