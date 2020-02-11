"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni' (1) - Son Dakika

"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (1)

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Ödüllerin verilmesi Kız çocuğunun İstiklal Marşı'nı okuması Ödüllerin verilmesi Telkari ile ilgili bilgi verilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Ödüllerin verilmesi

Kız çocuğunun İstiklal Marşı'nı okuması

Ödüllerin verilmesi

Telkari ile ilgili bilgi verilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Ödül töreninden görüntü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katıldı. (1)

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni (1)

mehmet ersoy, Mehmet Nuri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:53 Kaynak: AA
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