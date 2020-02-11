"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (2)
6 saat önce
Ödül töreninden görüntü Ümmü Balyemez'in vefatından dolayı ödül törenine oğlunun katılması açıklama yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve...
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:40 Kaynak: AA
Ödül töreninden görüntü
Ümmü Balyemez'in vefatından dolayı ödül törenine oğlunun katılması açıklama yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Fotoğraf çektirilmesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katıldı. (2)
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