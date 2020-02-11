"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni' (2) - Son Dakika

"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (2)

6 saat önce

Ödül töreninden görüntü Ümmü Balyemez'in vefatından dolayı ödül törenine oğlunun katılması açıklama yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve...

Ödül töreninden görüntü

Ümmü Balyemez'in vefatından dolayı ödül törenine oğlunun katılması açıklama yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Fotoğraf çektirilmesi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katıldı. (2)

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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