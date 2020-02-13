"Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü alan Adem Göçer'den Vali Akın'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü alan Adem Göçer'den Vali Akın'a ziyaret - Son Dakika

"Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü alan Adem Göçer'den Vali Akın'a ziyaret

6 saat önce

"Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü alan davul ustası Adem Göçer, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

"Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü alan davul ustası Adem Göçer, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davul ustası Adem Göçer'e ödül verilmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Daha önce Kırşehir'den Neşet Ertaş'a "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü verildiğini hatırlatan Akın, Kırşehir'den ikinci kez bir sanatçının böyle bir ödülü alması dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirtti.

Kırşehir'in, Abdal kültürüne emek veren birçok sanatçıya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akın, "Ertaş'tan sonra Adem Göçer de sanatının üstadı bir isimdir. Kırşehir'in zengin kültürünün tanıtılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Kırşehir'deki diğer sanatçıların da ödüller alacaktır. Bir kültür şehri olan Kırşehir'de başarılı saz ve söz ustalarının sayısının da artacağına inanıyorum. Davul ustası ve icracısı, abdallık geleneğinin önemli temsilcilerinden Adem Göçer'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır da ziyarette hazır bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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