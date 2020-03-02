'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Özke'nin acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Özke'nin acı günü - Son Dakika

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Özke'nin acı günü

6 saat önce

Denizlili sipsi ustası ve "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi olan Halime Özke'nin eşi Suat Özke, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Özke'nin acı günü, System.String[]

Denizlili sipsi ustası ve "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi olan Halime Özke'nin eşi Suat Özke, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Denizli'nin Beyağaç ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Halime Özke'nin bir süredir kanser tedavisi gören eşi Suat Özke (67), rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Özke, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özke'nin cenazesi bugün ilçe mezarlığında defnedilecek.


Yöresel müzik aleti olan sipsi ustası Halime Özke'ye geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü almıştı. - DENİZLİ

Yeni Mahalle, Beyağaç, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
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