Yaşayan Şehir Müzesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Yaşayan Şehir Müzesi dezenfekte edildi

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde konuklarını ağırlayan Yaşayan Şehir Müzesini, her ay ortalama 600 kişi ziyaret ediyor. Ziyarette bulunan vatandaşlar Bilecik Belediyesi rehberleri tarafından ağırlanarak, bilgilendirildiği Yaşayan Şehir Müzesinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasıyla daha sağlıklı bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Müzedeki bütün bölümleri dezenfekte eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Belediyesi'ne bağlı kurum ve tesislerin belirli aralıklarla dezenfekte edildiği bilgisini verdi. - BİLECİK

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