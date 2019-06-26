Son Dakika Haberleri: Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor
Son Dakika Yaşam Haber

Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, şehir içinden ve dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor, System.String[]
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, şehir içinden ve dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Okulların tatile girmesi nedeniyle özellikle çocukların büyük bir yoğunlukla ziyaret ettiği Yaşayan Şehir Müzesinde gelen konuklara Bilecik'in tarihi ile sosyal yaşantısı hakkında bilgiler aktarılıyor.

Bilecik İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilecik Anaokulu, Bahçelievler Anaokulu, Osmangazi Ortaokulu, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şeyh Edebali Anaokulu, Balahatun Anaokulu, Bayırköy Ortaokulu, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Eğitim İş Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri eşliğinde Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezerek, müze yetkililerinden bilgiler aldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzerken kayalıkların arasında buldu, yerinden çıkarınca gözlerine inanamadı Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var Hastalarını kendi spermiyle gebe bırakan kadın doğum doktoru meslekten men edildi MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]