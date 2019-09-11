Son Dakika Haberleri: Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor
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Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor

1 saat önce

Bilecik'in geçmiş ve yakın tarihi başta olmak üzere sosyal ve kültürel değerleri hakkında konuklarına görsel materyalleriyle bilgilerin aktarıldığı Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor, System.String[]

Bilecik'in geçmiş ve yakın tarihi başta olmak üzere sosyal ve kültürel değerleri hakkında konuklarına görsel materyalleriyle bilgilerin aktarıldığı Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.


Bilecik'te gerçekleştirilen Minik Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda görevli boks hakemlerinden oluşan 40 kişilik heyeti ağırlayan Yaşayan Şehir Müzesi daha sonra Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden oluşan 150 kişilik grubu ağırladı. Geçmiş Bilecik tarihi, cumhuriyet tarihinde Bilecik ve Zanaatler Bölümündeki odaları gezen misafirlere Yaşayan Şehir Müzesi ve Tarih Şeridi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver konuklarına bilgi verdi.


Müze ziyaretinde bulunanlar ise müze hakkındaki beğenilerini ifade ederek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Türkiye, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:44 Kaynak: İHA
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