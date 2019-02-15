Yaşayan Şehir Müzesi'nde Boza ve Şıra İkramı
48 dakika önce
Bilecik'te "Yaşayan Şehir Müzesi"nde boza ve şıra ikram edildi.
Bilecik
'te "Yaşayan Şehir Müzesi"nde boza ve şıra ikram edildi.
Belediye Başkanı Nihat Can
, müzedeki etkinlikte yaptığı açıklamada, gelenek ve görenekleri yaşatmak için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Vatandaşlara ve il dışından ziyaretçilere ikramlarda bulunduklarını belirten Can, "Osmanlı Devleti
döneminde sıkça tüketilen şıra ve boza ikram ederek, bir tanıtım yaptık." dedi.
Müze görevlisi Yurdanur Kırlı
da "Müzeye gelen ziyaretçileri hem bozanın hem de Osmanlı şerbeti şıranın tadına baksın istedik." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:43 Kaynak: AA
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