- Yaşayan Şehir Müzesi'nde çömlekçilik sanatı tanıtılıyor

Çömlekçilik Ustası Salim Yaşar;

"Amacımız değerli sanatların yaşatılmasıdır"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında müzeye gelen ziyaretçilere çömlekçilik sanatı tanıtılıyor.

Usta Parmaklar Etkinliği kapsamında düzenlenen programda Çömlekçilik Ustası Salim Yaşar tarafından katılımcılara çömlekçilik sanatı uygulamalı olarak anlatılıyor.

"Amacımız değerli sanatların yaşatılmasıdır"

Çömlekçilik Ustası Salim Yaşar, gerçekleştirilen etkinlik hakkında yaptığı açıklamada amaçlarının değerli sanatların yaşatılması olduğunu vurgulayarak, "Bilecik Belediyesi tarafından güzel ve anlamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çömlekçi ustası olarak ben de böyle faydalı bir aktivitenin paydaşı olduğum için çok mutluyum. Amacımız bu sanatı gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerine yer verdi.

Yaşayan Şehir Müzesi Görevlisi Arkeolog Mesut Ünver ise etkinlik hakkında, "Çömlekçi ustamız Salim Yaşar'a da çok teşekkür ediyorum. Müzemize gelen ziyaretçilerimize hem şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler verdik hem de çömlekçilik sanatını uygulamalı olarak sunma imkanı bulduk" şeklinde konuştu.