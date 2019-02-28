Son Dakika Haberleri: Yaşayan Şehir Müzesi'nde "Kış Eğlencesi"

Yaşayan Şehir Müzesi'nde "Kış Eğlencesi"

27 dakika önce

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde kadınlar tarafından "kış eğlencesi" düzenlendi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde kadınlar tarafından "kış eğlencesi" düzenlendi.

Etkinlikte, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can ve konuk kadınlar tarafından maniler söylendi, bulgur dövüldü.

Müze görevlisi Yurdanur Kırlı, konuyla ilgili açıklamasında, müzede bugüne kadar 30'u aşkın etkinlikle gelenek ve görenekleri uygulamalı yaşattıklarını belirtti.

Yaşayan Şehir Müzesi olması dolayısıyla gelenekleri müzede yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kırlı, şunları kaydetti:

"Müzemizin adında da olduğu gibi Yaşayan Şehir Müzesi. Dolayısıyla şu ana kadar gerek zanaat olsun gerek yöresel lezzetlerin yapılması olsun gerekse nişan ve kına gecesi olmak üzere birçok etkinlik yaptık. Kadınlar olarak bir araya geldik ve kış eğlencesi düzenledik. Yaşlı teyzelerimiz ve annelerimize sorduğumuzda onlar gençliklerinde köy konaklarında veya evlerde bir araya gelerek uzun kış gecelerini bu şekilde geçirirlermiş. Bizler de böyle güzel bir geleneği tekrar yaşamak, hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:34 Kaynak: AA

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