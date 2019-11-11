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Yaşayan Şehir Müzesine ziyaretçi akını

6 saat önce

Yaşayan Şehir Müzesine ziyaretçi akını Bu haftaki ziyaretçilere boza ve helva ikram edildiBİLECİK - Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik ile şehir dışından ziyaretçi akını olurken, ziyaretçileri Bilecik'in lezzetleri sunularak, kent mutfağı tanıtılmaya devam ediyor.

Yaşayan Şehir Müzesine ziyaretçi akını

Bu haftaki ziyaretçilere boza ve helva ikram edildi

BİLECİK - Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik ile şehir dışından ziyaretçi akını olurken, ziyaretçileri Bilecik'in lezzetleri sunularak, kent mutfağı tanıtılmaya devam ediyor.

Bilecik'in eski ve yakın tarihi yanı sıra toplumsal yaşantısı, kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri hakkında konuklarına teorik ve uygulamalı olarak bilgilerin aktarıldığı Yaşayan Şehir Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, Bilecik'in tarihi ile lezzetleri hakkında bilgi veriliyor.

" İstanbul'da Vefa varsa Bilecik'te de Pazaryeri var"

Yaşayan Şehir Müzesi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver, Yaşayan Şehir Müzesi'ne hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerinin büyük ilgi gösterdiğini anlatarak, "Yaşayan Şehir Müzesinde etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Anka eğitim kurumları öğrencileri ağırladık. Öğrencilerimize burada Bilecik'in geçmiş ve yakın tarihi ile sosyal ve kültürel değerlerini önce anlatıyoruz. Daha sonra müze bahçemizde doğal bir sınıf ortamı hazırlıyor ve anlattığımız konulardan öğrencilerimize sorular soruyoruz. Sorularımıza en çok doğru cevap veren öğrencilerimize ise çeşitli hediyeler veriyoruz. Her hafta ziyaretçilerimize Bilecik'e özgü ikramlarımız oluyor. Bu hafta Pazaryeri ilçemizle özgü boza ve helvasını hazırladık. İstanbul'da Vefa varsa Bilecik'te de Pazaryeri var" dedi.

Öğrenciler ve öğretmenler de düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve müze çalışanlarına teşekkür etti.

Yaşayan Şehir Müzesine ziyaretçi akını

Pazaryeri, İstanbul, Bilecik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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