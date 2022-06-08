LALİTPUR, 8 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentine bağlı Bungamati'deki Rato Machhindranath Tapınağı'nda inananlar,"Yaşayan Tanrıça" olduğuna inandıkları Kumari'ye ibadet ediyor, 7 Haziran 2022.(Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Nepal, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Yaşayan Tanrıça'Ya İbadet Eden Nepalliler - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.