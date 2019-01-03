Son Dakika Haberleri: Yaşayan Tarih Hisar İçi' ile Eski Bursa Günümüze Taşınacak

Yaşayan Tarih Hisar İçi' ile Eski Bursa Günümüze Taşınacak

1 saat önce

BURSA'da Osmangazi Belediyesi, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile eski Bursa'nın otantik yaşamını günümüze taşıyor.

Yaşayan Tarih Hisar İçi' ile Eski Bursa Günümüze Taşınacak, System.String[]
BURSA'da Osmangazi Belediyesi, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile eski Bursa'nın otantik yaşamını günümüze taşıyor.

Osmangazi Belediyesi, Hisar İçi'nin yaşayan bir tarih olarak korunup yaşatılması ve eski Bursa'nın ortaya çıkartılması için yürüttüğü 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesini başarılı şekilde sürdürüyor. Bölgede ilk olarak 2014 yılında hayata geçirdiği Hisar Arkeopark Projesi ile çalışmalara başlayan Belediye, proje kapsamında kentin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkardı. Çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyan Hisar Kaleiçi Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği (HKTKDD) Başkanı Ahmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Dündar'ı ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

'BÖLGE BURSA İÇİN ÖNEMLİ'

Dernek Başkanı Aydın, çalışmaların bölgenin çehresini değiştirdiğini ifade ederek, "Bölgenin hak ettiği değere kavuşması için yürütülen sokak sağlıklaştırma ve zemin yenileme çalışmaları ile Arkeopark ve Filiboz Mescidi gibi yatırımlar, tarihi dokuyu ortaya çıkaran son derece başarılı çalışmalar. Bu bölgenin yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmesi, Bursa'nın tarih ve kültür turizmi açısından da son derece önemli. Bölgenin ayağa kalkması, kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyel olacaktır. Bursa'ya gelen yerli ve yabancı konuklar, sadece cami ve türbeleri değil, bu sayede Bursa'nın tarihi dokusunu yansıtan bir yaşam merkezini de gezip tanıma fırsatı bulmuş olacak. Tüm bunlar Başkanımız Mustafa Dündar'ın çalışmaları sayesinde gerçekleşiyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Başkan Dündar da, Aydın ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Hisar tarihi şehir. Tüm dünya kentlerinde 'eski şehir' olarak tabir edilen noktalar var. En çok turist bu bölgelere gelir. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'nın 'eski şehri' olan Hisar bölgesini önemsiyoruz" diye konuştu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:34 Kaynak: DHA

Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tamire Getirilen Tablet, Bomba Gibi Patladı Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi

İYİ Parti'den Aday Adayı Olan Hüsamettin Kul, Başından Bıçaklandı Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:31:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşayan Tarih Hisar İçi' ile Eski Bursa Günümüze Taşınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]