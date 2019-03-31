Son Dakika Haberleri: YASED: Artık ekonomiye odaklanılmalı

YASED: Artık ekonomiye odaklanılmalı

1 saat önce

Yerel seçimlerin sona ermesiyle YASED, "Dileğimiz, ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye ve iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması ve bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir.

YASED: Artık ekonomiye odaklanılmalı, System.String[]
Yerel seçimlerin sona ermesiyle YASED, "Dileğimiz, ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye ve iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması ve bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir." temennisinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:06 

Ekonomi
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