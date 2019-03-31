YASED: Artık ekonomiye odaklanılmalı

Yerel seçimlerin sona ermesiyle YASED, "Dileğimiz, ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye ve iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması ve bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir.

Yerel seçimlerin sona ermesiyle YASED, "Dileğimiz, ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye ve iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması ve bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir." temennisinde bulundu.

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