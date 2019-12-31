Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, dünya ticaretinde süregelen belirsizlikler ve değişen dengelerin 2020'de dünya ve Türkiye ekonomisi için belirleyici olacağını belirterek, "Her gün değişen küresel yatırım ortamında rekabetçi kalabilmek ve ekonomimizi yarının dünyasına hazırlayacak yatırımları çekebilmek için ekonomik reform odağımızı 2020'de de sürdürmemiz son derece önemli." dedi.

Ayşem Sargın, AA muhabirine dünya ve Türkiye ekonomisinde 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı.

Bu yıl küresel ekonominin birçok belirsizlikle mücadele ettiğini anlatan Sargın, ekonomik daralma ve ticaret savaşlarının etkisinin tüm dünyada hissedildiği bir yılın geride kaldığını dile getirdi.

Sargın, 2020'de küresel ekonomide ılımlı bir toparlanma beklendiğini, ancak ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği, dünyada artan korumacılık önlemleri ve Brexit gibi zorlu konuların dünya gündeminde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bu kapsamda dünya ticaretinde süregelen belirsizlikler ve değişen dengelerin, 2020'de dünya ve Türkiye ekonomisi için belirleyici olacağını aktaran Sargın, "Uluslararası Para Fonu (IMF) Küresel Görünüm Raporu'nda gelecek yıla ilişkin küresel düzeyde ölçülü bir büyüme ve ticarette ılımlı toparlanma yaşanacağı öngörülüyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin bu tür bir toparlanmada sürükleyici etkisi olabilir." diye konuştu.

- "Yatırım ortamımızda tam rekabetçiliği hedeflemeliyiz"

Sargın, Uluslararası Doğrudan Yatırımların (UDY) seyrine değinerek, gelinen noktada küresel yatırımlarda rekabetçiliğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bugün uluslararası yatırımcıların yeni bazı kriterlere göre yatırım kararı aldığından bahseden Sargın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihtiyacı olan; dönüştürücü ve yüksek katma değerli yatırımları çekebilmek için yatırım ortamını iyileştirmenin ötesinde beklentileri de karşılamaktır. Özellikle stratejik yatırım kararlarında, yatırımcının ihtiyaçlarına cevap verebilecek teşvik mekanizmalarının ve yatırım ortamının oluşturulması önem kazanıyor. Küresel yatırımlardaki yavaşlama, Türkiye'deki yatırım rakamlarına da yansıdı.

Türkiye'de bugün yeni uluslararası yatırımların büyük kısmı ülkeyi tanıyan ve bu ülkede yatırımlarını büyütmek isteyen mevcut uluslararası yatırımcılardan geliyor. Kontrol etmemizin zor olduğu bazı küresel gelişmeler ve bu konjonktürün yatırımlara olumsuz etkileri var, ancak kendi yatırım ortamımız gibi kontrol edebileceğimiz alanda tam rekabetçiliği hedeflemeli ve küresel uluslararası yatırımlardaki payımızı artırmalıyız."

- "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu işe önemli mesafe kat edeceğiz"

Ayşem Sargın, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamında geçen yıl önemli gelişmeler kaydettiğini anımsatarak, "Her gün değişen küresel yatırım ortamında rekabetçi kalabilmek ve ekonomimizi yarının dünyasına hazırlayacak yatırımları çekebilmek için ekonomik reform odağımızı 2020'de de sürdürmemiz son derece önemli." değerlendirmesini yaptı.

Sargın, şunları kaydetti:

"Özellikle de ekonomimize kalıcı finansman, istihdam ve yüksek katma değerli üretim gibi alanlarda önemli katkıları olan uluslararası yatırımların korunması ve yeni yatırım girişlerinin sağlanması hedefiyle, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu altında son derece önemli çalışmalar yürütüyoruz. 'Yatırım Çerçeve Mevzuatı' ve 'UDY Strateji Belgesi' gibi çalışmalarımız yatırımlar alanında reform niteliğinde.

Önümüzdeki yıl bu alanlarda önemli mesafe katedeceğimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız himayelerinde, Yatırım Ofisimiz, tüm ilgili bakan ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileriyle yakın çalıştığımız bu kurul hem önemli bir istişare platformu hem de Türkiye'nin yatırımlara verdiği desteğin önemli bir yansıması. Buradaki çalışmalarımızın Türkiye'nin yatırım ortamına ve uzun vadeli yatırım girişlerine katkısını çok önemsiyoruz."