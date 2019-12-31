YASED Başkanı Ayşem Sargın: "Ekonomik reform odağı 2020'de de sürdürülmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi YASED Başkanı Ayşem Sargın: 'Ekonomik reform odağı 2020'de de sürdürülmeli' - Son Dakika Ekonomi

YASED Başkanı Ayşem Sargın: "Ekonomik reform odağı 2020'de de sürdürülmeli"

6 saat önce

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, dünya ticaretinde süregelen belirsizlikler ve değişen dengelerin 2020'de dünya ve Türkiye ekonomisi için belirleyici olacağını belirterek, "Her gün değişen küresel yatırım ortamında rekabetçi kalabilmek ve ekonomimizi yarının...

YASED Başkanı Ayşem Sargın:

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, dünya ticaretinde süregelen belirsizlikler ve değişen dengelerin 2020'de dünya ve Türkiye ekonomisi için belirleyici olacağını belirterek, "Her gün değişen küresel yatırım ortamında rekabetçi kalabilmek ve ekonomimizi yarının dünyasına hazırlayacak yatırımları çekebilmek için ekonomik reform odağımızı 2020'de de sürdürmemiz son derece önemli." dedi.

Ayşem Sargın, AA muhabirine dünya ve Türkiye ekonomisinde 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı.

Bu yıl küresel ekonominin birçok belirsizlikle mücadele ettiğini anlatan Sargın, ekonomik daralma ve ticaret savaşlarının etkisinin tüm dünyada hissedildiği bir yılın geride kaldığını dile getirdi.

Sargın, 2020'de küresel ekonomide ılımlı bir toparlanma beklendiğini, ancak ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği, dünyada artan korumacılık önlemleri ve Brexit gibi zorlu konuların dünya gündeminde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bu kapsamda dünya ticaretinde süregelen belirsizlikler ve değişen dengelerin, 2020'de dünya ve Türkiye ekonomisi için belirleyici olacağını aktaran Sargın, "Uluslararası Para Fonu (IMF) Küresel Görünüm Raporu'nda gelecek yıla ilişkin küresel düzeyde ölçülü bir büyüme ve ticarette ılımlı toparlanma yaşanacağı öngörülüyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin bu tür bir toparlanmada sürükleyici etkisi olabilir." diye konuştu.

- "Yatırım ortamımızda tam rekabetçiliği hedeflemeliyiz"

Sargın, Uluslararası Doğrudan Yatırımların (UDY) seyrine değinerek, gelinen noktada küresel yatırımlarda rekabetçiliğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bugün uluslararası yatırımcıların yeni bazı kriterlere göre yatırım kararı aldığından bahseden Sargın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihtiyacı olan; dönüştürücü ve yüksek katma değerli yatırımları çekebilmek için yatırım ortamını iyileştirmenin ötesinde beklentileri de karşılamaktır. Özellikle stratejik yatırım kararlarında, yatırımcının ihtiyaçlarına cevap verebilecek teşvik mekanizmalarının ve yatırım ortamının oluşturulması önem kazanıyor. Küresel yatırımlardaki yavaşlama, Türkiye'deki yatırım rakamlarına da yansıdı.

Türkiye'de bugün yeni uluslararası yatırımların büyük kısmı ülkeyi tanıyan ve bu ülkede yatırımlarını büyütmek isteyen mevcut uluslararası yatırımcılardan geliyor. Kontrol etmemizin zor olduğu bazı küresel gelişmeler ve bu konjonktürün yatırımlara olumsuz etkileri var, ancak kendi yatırım ortamımız gibi kontrol edebileceğimiz alanda tam rekabetçiliği hedeflemeli ve küresel uluslararası yatırımlardaki payımızı artırmalıyız."

- "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu işe önemli mesafe kat edeceğiz"

Ayşem Sargın, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamında geçen yıl önemli gelişmeler kaydettiğini anımsatarak, "Her gün değişen küresel yatırım ortamında rekabetçi kalabilmek ve ekonomimizi yarının dünyasına hazırlayacak yatırımları çekebilmek için ekonomik reform odağımızı 2020'de de sürdürmemiz son derece önemli." değerlendirmesini yaptı.

Sargın, şunları kaydetti:

"Özellikle de ekonomimize kalıcı finansman, istihdam ve yüksek katma değerli üretim gibi alanlarda önemli katkıları olan uluslararası yatırımların korunması ve yeni yatırım girişlerinin sağlanması hedefiyle, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu altında son derece önemli çalışmalar yürütüyoruz. 'Yatırım Çerçeve Mevzuatı' ve 'UDY Strateji Belgesi' gibi çalışmalarımız yatırımlar alanında reform niteliğinde.

Önümüzdeki yıl bu alanlarda önemli mesafe katedeceğimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız himayelerinde, Yatırım Ofisimiz, tüm ilgili bakan ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileriyle yakın çalıştığımız bu kurul hem önemli bir istişare platformu hem de Türkiye'nin yatırımlara verdiği desteğin önemli bir yansıması. Buradaki çalışmalarımızın Türkiye'nin yatırım ortamına ve uzun vadeli yatırım girişlerine katkısını çok önemsiyoruz."

Ayşem Sargın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı
İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi Milli Piyango'nun 2019 talihlisi 70 milyonluk büyük ikramiyesini almadı Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş

Son Dakika Haberleri
17:26 2019'da 3,9 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma yaşandı - Son Dakika Ekonomi
17:26 KARDEMİR 2019'da milli hedeflere odaklandı - Son Dakika Ekonomi
17:24 İç borçlanma stratejisi (1) - Son Dakika Ekonomi
17:22 Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
17:22 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:26:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YASED Başkanı Ayşem Sargın: "Ekonomik reform odağı 2020'de de sürdürülmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]