YASED Başkanı Ayşem Sargın: "Meclisimizin açılışının 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz" - Son Dakika

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Sargın'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Atatürk'ün başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletinin iradesine teslim edilmesinin 101. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bu önemli günü çocuklara armağan eden Atatürk, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve uzun vadeli başarısında yeni nesillerin önemli rolüne de dikkat çekmiştir. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak bizler de ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük değerinin insan kaynağı olduğunun bilinciyle, ülkemizin bu alanda da dünyada rekabetçiliğini öne çıkaran çalışmalarımızı ve Türkiye'nin geleceğine yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz. Değerli Atamızı ve meclisimizin kurucularını minnetle anıyor, tüm ulusumuzun, özellikle de sevgili çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."