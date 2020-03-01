YASED Başkanı Sargın:

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı paylaştı.



YASED Başkanı Ayşem Sargın, İdlib'de şehit düşen 34 askerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı, yararlılara da acil şifalar diledi. " Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak milletimizin acısını derinden paylaşıyoruz" diyen Sargın, ülkemizin bu zorlu günleri dayanışma içerisinde aşacağına inandığını kaydetti.



Sargın "Kahraman askerlerimizin kaybından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. YASED'in tüm üyeleri Türkiye'nin şirketleridir. Mevcut hassas dönemde, Türk iş dünyasının bir parçası olan uluslararası yatırımcılar olarak milletimizin acısını paylaşıyoruz. Ülkemizin bu zorlukları, hep birlikte, dayanışma içerisinde aşacağına inancımız tamdır. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL