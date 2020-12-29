Son dakika haberleri: YASED Başkanı Sargın: "Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu getirir" - Son Dakika

Son dakika haberleri: YASED Başkanı Sargın: "Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu getirir"

29.12.2020 17:13
Son dakika haberleri: YASED Başkanı Sargın:

Son dakika haberleri... Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), kısa vadede değişen küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu getirir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), kısa vadede değişen küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu getirir." ifadelerini kullandı.

YASED Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan STA'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Krallık'ın, Almanya'nın ardından Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı ve 2001'den bu yana ticaret fazlası verdiği bir ülke olduğunu hatırlatan Sargın, şunları kaydetti:

"Pandeminin etkisini çok yoğun yaşadığımız 2020 yılının ilk 10 ayında Birleşik Krallık'a yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Anlaşmasız Brexit olması halinde bundan en çok etkilenecek ülkelerden biri olarak Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ikili dış ticaretinin 2,4 milyar dolara kadar olumsuz etkilenmesi riski ile karşı karşıyaydık.

Brexit'in ülkemize etkileri konusunda AB ve Birleşik Krallık müzakereleri bizim için çok belirleyiciydi. Ticaret Bakanlığımız Birleşik Krallık ile ticaret anlaşması sürecini AB ve İngiltere görüşmeleri ile eşzamanlı olarak yürüterek çok büyük bir başarıya imza atmış oldu. Bu süreçte özel sektörün de beklentilerine yönelik istişare kanalları her zaman açık tutuldu."

"İmzalanan STA tüm dünyaya önemli bir mesajı da vermektedir"

Sargın, AB ve Birleşik Krallık'ın menşe kurallarına uyan ürünlerde sıfır gümrük vergisi ile ticarete devam etme kararı almasının, Türkiye'nin de Gümrük Birliği'nin bir üyesi olmasıyla da bağlantılı olarak benzer koşullarda Birleşik Krallık ile anlaşma yapacağının mesajı verdiğini bildirdi.

Bunun özellikle ihracatçılar açısından çok umut verici olduğunu belirten Sargın, "Bugün geldiğimiz noktada da imzalanan STA, Gümrük Birliği'nden sonra imzaladığımız en önemli ticaret anlaşması olarak hem mevcut ticari ilişkilerimizin sorunsuz devam etmesini sağlamakta hem de tüm dünyaya önemli bir mesajı da vermektedir: Ülkemiz uluslararası iş yapma standartlarına sahip global arenada önemli bir oyuncudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni yatırımları beraberinde getireceğine inanıyoruz"

Birleşik Krallık ile ticaretin bugünkü koşullarda devam etmesinin her iki ülke açısından da önem taşıdığını aktaran Sargın, Türkiye açısından otomotiv, beyaz eşya, hazır giyim, kimya ve makine sektörleri başta olmak üzere ihracat açısından çok önemli bir kazanım olmakla birlikte Birleşik Krallık için de bu sektörlerde belirsizliğin çözümü anlamına geldiğini ifade etti.

Sargın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu STA'nın sadece ihracatçılarımızın kazanımı anlamına gelmediğine aynı zamanda ticaret-yatırım ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda kısa vadede değişen ve bölgeselleşen küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu, orta ve uzun vadede de yeni yatırımları beraberinde getireceğine inanıyoruz.

Tüm sanayi ve tarım ürünlerini kapsayan ve Gümrük Birliği kazanımlarımızı koruyan STA'nın 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek olması sevindirici olmuştur. Bu önemli aşamanın ardından, iki ülke arasındaki anlaşmanın yatırımlar ve hizmetler alanını da kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarını da önemsiyoruz."

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Birleşik Krallık, Ayşem Sargın, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: YASED Başkanı Sargın: 'Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu getirir' - Son Dakika Ekonomi


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