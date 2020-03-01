YASED'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Türk iş dünyasının bir parçası olan uluslararası yatırımcılar olarak milletimizin acısını paylaşıyoruz. Ülkemizin bu zorlukları, hep birlikte, dayanışma içerisinde aşacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Sargın, İdlib'deki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de şehit düşen askerlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı, yararlılara da acil şifalar diledi.

Sargın, "Kahraman askerlerimizin kaybından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. YASED'in tüm üyeleri Türkiye'nin şirketleridir. Mevcut hassas dönemde, Türk iş dünyasının bir parçası olan uluslararası yatırımcılar olarak milletimizin acısını paylaşıyoruz. Ülkemizin bu zorlukları, hep birlikte, dayanışma içerisinde aşacağına inancımız tamdır. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.