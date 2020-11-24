YASED, küresel ekonomi ve yatırımın geleceğini masaya yatıracak - Son Dakika

YASED, küresel ekonomi ve yatırımın geleceğini masaya yatıracak

24.11.2020 14:13
YASED, küresel ekonomi ve yatırımın geleceğini masaya yatıracak, System.String[]

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), uluslararası yatırım dünyasından isimleri Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde bir araya getirecek.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), uluslararası yatırım dünyasından isimleri Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde bir araya getirecek.

YASED açıklamasına göre, Türkiye'deki uluslararası şirketleri temsil etmek amacıyla 1980 yılında kurulan ve Türkiye'ye gelen doğrudan uluslararası yatırımların yüzde 85'ini temsil eden, 30 ülkeden ve 15 sektörden gelen üyeleri olan YASED, 40'ıncı yılında dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarını ilk defa düzenleyeceği Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde buluşturacak.

7 Aralık'ta başlayacak ve 5 gün sürecek Uluslararası Yatırım Zirvesi, küresel yatırım ortamının öne çıkan isimlerinin katılacağı panel ve konuşmalar ile alanında gerçekleşen zirvelerinden biri olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YASED Başkanı Ayşem Sargın, "5 gün sürecek zirvemizin her günü yatırım dünyası için önemli bir temayı ele alacak, bu temaya ilişkin önemli isimleri bir araya getirecek. Böyle bir dönemde küresel yatırımcıları bir araya getirmek ve gelecekteki uluslararası yatırımlar için değişen manzarayı konuşmak istedik. YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde üst düzey devlet temsilcileri, çok uluslu ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve fütüristler bir araya gelerek, karşılaşacağımız zorlukları, küresel tedarik zincirlerini, dijitalleşmeyi, etki yatırımlarını ve girişimci ekosistemini yorumlayacaklar. Değerli konuşmacılarımızın katkısıyla, değişen uluslararası iş ve yatırım iklimini üst düzey bir ortam yaratarak değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcı ve konuşmacıların zirvenin ardından gelecek döneme ilişkin yatırım trendlerini daha net görebileceğini aktaran Sargın, "Ülkelerin uluslararası yatırım çekmede ne kadar rekabetçi olduklarını da konuşacağız. Bu ülkelerin uluslararası yatırımcılar için ne gibi avantajlar sağladığını ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Paneller düzenlenecek

Kamu kurumlarından üst düzey yetkililerin konuşmaları ile başlayacak YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi'nin ilk gün ana teması "Uluslararası Doğrudan Yatırımların Geleceği" olacak. Bu çerçevede, programın ilk gününde "Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Perspektifi ve Stratejileri", "Uluslararası Doğrudan Yatırımın Yeni Görünümüne Genel Bakış" ve "Uluslararası Doğrudan Yatırımın Artırılmasına Yönelik Bir Perspektif" konularının konuşulacağı üç panel düzenlenecek.

Zirvenin ikinci gününün teması "Küresel Tedarik Zincirleri" olacak. Programın ikinci günü, ilk gün gibi açılış konuşmaları ile başlayacak ve "Küresel Tedarik Zincirleri, Yeniden Şekillenen Rotalar ve Ekonomi" konulu panel ile devam edecek. Ana teması "Dijitalleşme" olan üçüncü günde, alanında uzman kurum ve kuruluşlardan isimlerin yapacağı açılış konuşmalarının ardından "Hız Kazanan Dijitalleşme" başlıklı panel gerçekleştirilecek. STK ve uluslararası şirketlerden katılımla yapılacak açılış konuşmalarının ardından "Yatırım Getirisinin Ötesi: Etki Yatırımları" başlıklı panelin düzenleneceği dördüncü günün konusu ise "Etki Yatırımları" olacak. Zirve, açılış konuşması ve ardından düzenlenecek "Startupların Küreselleşmesi" başlıklı panel ile son bulacak.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Türkiye, Ekonomi, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YASED, küresel ekonomi ve yatırımın geleceğini masaya yatıracak - Son Dakika Ekonomi


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