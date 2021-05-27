YASED "Küresel Tedarik Zincirleri Platformu"nu oluşturdu

Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 85'ini temsil eden Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Covid-19 sonrası yeniden şekillenecek olan küresel tedarik zincirlerinin Türkiye için fırsatlar barındırdığını öngörüsüyle, "Küresel Tedarik Zincirleri Platformu"nu hayata geçirdi.

YASED'den yapılan açıklamaya göre platform, hem dünyada hem de Türkiye'deki küresel tedarik zincirleri dönüşümüne yönelik atılan adımları takip ederek ihtiyaçları ortaya koymayı, kamu ve özel sektörü bir araya getirerek düzenli bir istişare mekanizması geliştirmeyi ve YASED üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak değişimlere yönelik iyi uygulama örnekleri paylaşarak stratejik öneriler geliştirmeyi amaçlıyor.