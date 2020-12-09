YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi devam ediyor - Son Dakika

YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi devam ediyor

09.12.2020 11:27
YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi devam ediyor, System.String[]

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, "Eğer bir yatırımcı sıfırdan bir yatırım fırsatı arıyorsa, gerek emek gerek iş modelleri gerekse ham madde kaynakları açısından Türkiye kuvvetli bir temele sahip." ifadesini kullandı.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, "Eğer bir yatırımcı sıfırdan bir yatırım fırsatı arıyorsa, gerek emek gerek iş modelleri gerekse ham madde kaynakları açısından Türkiye kuvvetli bir temele sahip." ifadesini kullandı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'den (YASED) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yatırım Zirvesi devam ediyor.

İlk gününde özellikle kamu tarafının güçlü mesajlar ve Türkiye'nin gelecek dönemdeki yol haritasına dair önemli ipuçları verdiği zirvenin ikinci gününde, pandemi sonrası dönemde Türkiye için en büyük fırsat kapılarından biri olan küresel tedarik zincirleri konusu ele alındı.

Açıklamada, zirvenin ikinci gününde yaptığı açılış konuşmasına yer verilen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önemli bir dönüm noktası ve oldukça önemli bir kilometre taşı olduğunu, bu nedenle YASED'in çok önemli bir inisiyatif olan "güvenli liman" projesini başlattığını aktardı.

Young, şunları kaydetti:

"Bu proje; Türkiye'nin küresel tedarik zincirleri içinde iyi bir konuma sahip olduğunu, Kovid-19'un etkileri ve sonrasındaki fırsatları hesaba katarak Türkiye için yeni bir değer hikayesi ortaya koyuyor. Şirketler, iş modellerini özellikle küresel tedarik zincirleri noktasında güncellemeye ve revize etmeye başladılar. Temel olarak küreselleşmenin, küresel tedarik zincirleri bağlamında giderek bölgeselleşmeye ve yerelleşmeyle paralel ilerleyeceğini söylemek mümkün. Bu bağlamda dünyayı 5 bölgeye ayırmak mümkün; AB ve Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Latin Amerika, Çin ve ASEAN ülkeleri Hindistan ve Afrika. Küresel tedarik zincirlerinin bu bölgelerdeki pazarların ihtiyacına uygun şekilde işlediğini söyleyebiliriz.

Türkiye Gümrük Birliği'nin bir parçası. Türkiye'nin coğrafi olarak konumu çok iyi. Türkiye, bölgelerdeki çevre ülkeleri ile bir dizi serbest ticaret anlaşmasına imza atmış durumda. Geleneksel olarak Türkiye hem araç imalatı hem orijinal ekipman imalatı açısından güçlü bir altyapıya sahip. AB'nin katma değer zincirinin ayrılmaz bir parçası. Eğer bir yatırımcı sıfırdan bir yatırım fırsatı arıyorsa, gerek emek gerek iş modelleri gerekse ham madde kaynakları açısından Türkiye kuvvetli bir temele sahip. Küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'nin konumunu düşünürsek geleceği parlak."

"Türkiye merkezli ticaret ve ekonomi platformu kurulabilir"

Tedarik zincirleri ve teknoloji konularında Stratejist-Yazar Wolfgang Lehmacher ise ülkelerin asıl yatırım yapması gereken konunun virüs ile nasıl yaşanacağını öğrenmek olduğunu belirtti.

Lehmacher, "Bu virüs bir süre daha aramızda kalacakmış gibi görünüyor. Sürekli kapanmaya başvurursak hem toplumsal hem de ekonomik sağlığımıza zarar verebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı endüstrilerin piyasaya daha da yakınlaştığı bir döneme girildiğini aktaran Lehmacher, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gelişme Türkiye için birtakım fırsatlar doğuracak. Türkiye Gümrük Birliği'nin bir parçası. Son 10 yılda tedarik zincirleri çok daha bölgesel ve yerel bir karakter almaya başladı. Bunun nedeni teknoloji, robotlar, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi bir dizi gelişme... Doğu artık kendi ihtiyacı için üretim yapıyor. Bu da Türkiye'nin stratejik pozisyonunu daha da önemli hale getiriyor. Türkiye, Avrupa ile Asya ve Afrika ile Rusya arasında stratejik bir pozisyonda. Belki Türkiye merkezli ticaret ve ekonomi platformu, bu tür piyasa oluşturma şansı bile olabilir."

Türkiye'nin tedarik zincirlerinde yakınlığı öne çıkıyor

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü "Küresel Tedarik Zincirleri Ekosistemi" kitabının yazarı Mark Millar yaptı.

P&G Global Bebek Bakım Kategorisi Tedarikinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Can Akçadağ, panelde yaptığı konuşmada, gelişmiş üretim ve tedarik zinciri yeteneklerine, yüksek kalite standartlarına sahip güçlü KOBİ'lerin, küresel değer zincirlerine sürdürülebilir bir şekilde katılmanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Akçadağ, "Pek çok durumda, güçlü üretim ve tedarik zinciri bilgi birikimine sahip çok uluslu şirketlerin yüksek kalite ve hizmet standartları ve beklentileri, güçlü KOBİ'lerin gelişiminde kilit rol oynamaktadır. Örneğin, P&G'nin 33 yılı aşkın deneyimi ve Türkiye'deki sürdürülebilir yatırımı, ham ve ambalaj malzemeleri üreten veya dünya standartlarında hizmet geliştiren yerli KOBİ'lerini kapsayan, teşvik edici bir ekosistem yarattı. Bu dönüştürücü etkiyle P&G, global tedarik zincirine dahil ettiği yerli KOBİ'lere 175 milyon dolar ihracat imkanı ve istihdam sağlıyor." ifadelerini kullandı.

DFDS Üst Yöneticisi (CEO) Torben Carlsen da "Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana hepimizin şirketlerimizi bu duruma en iyi nasıl uyarlayabileceğimizi kendine sorduğunu düşünüyorum. Bunun yanında ABD ile Çin arasında olduğu gibi, küresel ticarette bazı sorunlar görüyoruz. Dolayısıyla Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Portekiz ve Türkiye'nin, Avrupa'nın sanayileşmiş bölgelerine yakın olmalarının faydasını göreceğini düşünüyoruz. 2018 yılında Türkiye'ye yatırım yaparken Türkiye'nin ülke büyümesi ve nitelikli iş gücü yönünden önemli bir ekonomik oyuncu olacağını düşünüyorduk ve bugünkü gelişmeler de bunu doğrular nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

SAP Güney EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Başkan Yardımcısı Marc Nolla ise pandemiden önce şirketlerin, daha müşteri odaklı bir tedarik zinciri yaratmayı, görünürlük için uçtan uca tek merkezli bir veri yönetimi yapmayı ve nesnelerin interneti ile değişimlere kolay adapte olmayı sağlayan teknolojilere odaklandığını ancak pandemiyle bunlara ek olarak üç yeni zorluğun ortaya çıktığını kaydetti.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Orta Doğu, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek
UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı         
11:25
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor         
10:49
Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi         
10:38
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti         
09:58
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü         
09:11
Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı         
08:16
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 11:36:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei