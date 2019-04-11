Son Dakika Haberleri: Yasemin Adar, 4. Kez Avrupa Şampiyonu

Yasemin Adar, 4. Kez Avrupa Şampiyonu

18 dakika önce

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i yenerek altın madalya kazandı.

Yasemin Adar, 4. Kez Avrupa Şampiyonu, System.String[]
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i yenerek altın madalya kazandı. Adar bu sonuçla 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, Yasemin Adar'la altın madalya kazandı. Kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar final müsabakasında Avusturyalı Martina Kuenz ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Adar, Avusturyalı Martina Kuenz'i 6-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlı güreşçi 4. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:46 Kaynak: İHA
Romanya, Avrupa, Spor
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