Yasemin Adar, 4. Kez Avrupa Şampiyonu
18 dakika önce
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i yenerek altın madalya kazandı.
Romanya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:46 Kaynak: İHA
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i yenerek altın madalya kazandı. Adar bu sonuçla 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye
, Yasemin Adar'la altın madalya kazandı. Kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar final müsabakasında Avusturyalı Martina Kuenz ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Adar, Avusturyalı Martina Kuenz'i 6-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlı güreşçi 4. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL
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