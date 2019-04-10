Son Dakika Haberleri: Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Finalde

Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Finalde

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Yasemin Adar, finale yükseldi.

Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Finalde, System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Yasemin Adar, finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, yarı final mücadelesinde Alman Aline Rotter Focken'i 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yasemin Adar, yarınki finalde Avusturyalı Martina Kuenz ile karşılaşacak.

59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak ise yarı finalde Bulgar Bilyana Zhivkova Dudova'ya 2-0 mağlup oldu. Milli güreşçi, yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Diğer bir milli sporcu Evin Demirhan da 50 kilo yarı finalinde Ukraynalı Oksana Livach'a 2-0 yenildi. Evin Demirhan, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
Romanya, Avrupa, Spor
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