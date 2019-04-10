Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Finalde
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Yasemin Adar, finale yükseldi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Yasemin Adar, finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, yarı final mücadelesinde Alman Aline Rotter Focken'i 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yasemin Adar, yarınki finalde Avusturyalı Martina Kuenz ile karşılaşacak.
59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak ise yarı finalde Bulgar Bilyana Zhivkova Dudova'ya 2-0 mağlup oldu. Milli güreşçi, yarın bronz madalya için mindere çıkacak.
Diğer bir milli sporcu Evin Demirhan da 50 kilo yarı finalinde Ukraynalı Oksana Livach'a 2-0 yenildi. Evin Demirhan, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.
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