Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:11 Kaynak: AA
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı.
Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
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