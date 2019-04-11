Son Dakika Haberleri: Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu

Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu

57 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı.

Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:11 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
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