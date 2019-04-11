Son Dakika Haberleri: Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu Oldu

Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu Oldu, System.String[]
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu oldu. 

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar final müsabakasında Avusturyalı Martina Kuenz ile karşı karşıya geldi. Avusturyalı rakibini 6-1 yenen Yasemin Adar, 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:01 Kaynak: DHA
Bükreş, Romanya, Avrupa, Spor
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