Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu Oldu
1 saat önce
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:01 Kaynak: DHA
Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu oldu. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye
'yi kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar final müsabakasında Avusturyalı Martina Kuenz ile karşı karşıya geldi. Avusturyalı rakibini 6-1 yenen Yasemin Adar, 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
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