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Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika

Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

07.06.2021 13:48
Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu, System.String[]

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında altın madalya kazandıran milli güreşçi Yasemin Adar'ı ağırladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında altın madalya kazandıran milli güreşçi Yasemin Adar'ı ağırladı.

Elde ettiği şampiyonluklarla Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türkiye'nin ilk Avrupa ve Dünya Şampiyonu kadın güreşçisi olma unvanına sahip, Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi milli sporcu Yasemin Adar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette milli sporcu Yasemin Adar'a, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri Doç. Dr. İsa Sağıroğlu ve Milli Takım Teknik Direktörü, Trakya Üniversitesi öğrencisi Efraim Kahraman eşlik etti.

Adar: "Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim"

Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının ardından tek hedefinin Olimpiyat şampiyonu olarak, Türk Kadın Güreş tarihinde bir ilke imza atmak olduğunu belirten milli sporcu Yasemin Adar "Son yıllarda tüm şampiyonalarda büyük başarılara imza attık. Şimdiki hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkem adına en iyi sonucu elde etmek. Bu konudaki hazırlıklarımız ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sadece orada olmak değil, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırmak istiyorum. Bu beni daha çok motive ediyor. Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Prof. Dr. Tabakoğlu: "Yasemin Adar'ın güreş tarihinde efsane olacağına inanıyorum"

Son olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Eleme Turnuvası'nda tüm rakiplerini yenerek Türkiye'ye güreşte dokuzuncu Olimpiyat kotasını kazandıran milli sporcu Yasemin Adar'ı başarısından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanacağına olan inancını dile getirdi. Yasemin Adar'ın, hem ülkemiz hem de üniversitemiz adına pek çok defa mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu anımsatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Öğrencimiz olmasından gurur duyduğumuz milli sporcu Yasemin Adar'ın, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat madalyasını da kazanarak kadın güreş tarihimizde bir efsane olacağına inanıyorum. Daha önce Dünya ve Avrupa şampiyonu olan sporcumuz, bugüne kadar kazandığı başarılarla bizlere büyük bir gurur yaşattı. Olimpiyatlar gibi uluslararası bir organizasyonda yer alması ve ülkemizi temsil edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, olimpiyatlarda mücadele edecek tüm milli sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman ise tek hedeflerinin olimpiyat şampiyonu kadın güreşçiler çıkartmak olduğunu belirterek, tarihin en eski ve dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'ndan alınlarının akıyla ve tarihe geçecek başarılarla döneceklerine inandıklarını söyledi.

Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da madalya yolunda en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatarak, olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerini söyledi. - EDİRNE

Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Olimpiyat, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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