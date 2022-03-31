Yasemin Adar Yiğit: "Bir ilki daha başardım" - Son Dakika
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Yasemin Adar Yiğit: "Bir ilki daha başardım"

31.03.2022 22:32

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, 5. kez şampiyon olduğunu ve bir ilki başardığını ifade etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, 5. kez şampiyon olduğunu ve bir ilki başardığını ifade etti.

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı Epp Maee'yi 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yiğit, "5. kez Avrupa şampiyonu oldum, çok mutluyum ve gururluyum. İlklerin kadını olduğum için bir ilki daha başardım. Takım halinde de ilkleri başarıyoruz. 3 tane finalimiz var Avrupa Şampiyonası'nda, daha önce 2 kez vardı. 50 kiloda Evin altın madalyayla açılışı yaptı İstiklal Marşı'nda. Bugünde İstiklal Marşı'yla kapanışı yapacağız. Ekran başında bizleri izleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Yasemin Adar Yiğit: Bir ilki daha başardım
Yasemin Adar Yiğit: Bir ilki daha başardım
Yasemin Adar Yiğit: Bir ilki daha başardım

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Yasemin Adar Yiğit: 'Bir ilki daha başardım' Yasemin Adar Yiğit: 'Bir ilki daha başardım' Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu Son dakika: Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Son dakika: Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasemin Adar Yiğit: 'Bir ilki daha başardım' - Son Dakika


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