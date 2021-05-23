Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı

Hem ülkemizde hem de yer aldığı uluslararası projelerle gündeme gelen başarılı oyuncu Yasemin Allen, yatakta bikinili poz verdi.

TELEFON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bikinisi ile sere serpe yatağa uzanan ve güneş gözlüğü takan Allen'ın pozu, kısa sürede binlerce beğeni geldi. Oyuncu arkadaşları ve sevenleri tarafından yorum yağmurunu da tutulan Allen'ın verdiği pozda, telefonla konuşmasına rağmen önünde bir cep telefonu daha olması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bikini başka bir pozunu daha paylaşan Allen'ın fit vücudu da takipçilerinden tam not aldı.

İşte Allen'ın gündem olan pozları: