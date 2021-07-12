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Yasemin Allen'ın keyfi yerinde! - Son Dakika

Yasemin Allen'ın keyfi yerinde!

12.07.2021 07:52
Yasemin Allen'ın keyfi yerinde!, System.String[]

Mekan içerisinde dans edip eylenen Yasemin Allen, denize girmek için iskeleye çıkınca dans edip arkadaşıyla sohbet etti.

Mekan içerisinde dans edip eylenen Yasemin Allen, denize girmek için iskeleye çıkınca dans edip arkadaşıyla sohbet etti.

Yasemin Allen'ın keyfi yerinde!

İskeledeki hareketleri ve figürleri çevresindekiler tarafından ilgiyle izlendi. Allen, bir arkadaşıyla iskeleden el ele tutuşup denize atladığı halleri objektiflere yansıdı.

Yasemin Allen'ın keyfi yerinde!

ANNESİ DE ÜNLÜ

Yeşilçan'ın yıldızlarından Suna Yıldızoğlu 10 Temmuz'da 32. yaşına basan kızı Yasemin Allen'ın doğum gününü kutlamıştı; 'Canımın içi! İyi ki doğdun, sen kızım olarak ve birey olarak çok değerlisin. Merhametli, onurlu, vicdanlı, yetenekli ve komik kızım. Çok şanslıyım.'

Yasemin Allen'ın keyfi yerinde!
Yasemin Allen'ın keyfi yerinde!

Yasemin Allen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yasemin Allen'ın keyfi yerinde! - Son Dakika Magazin


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