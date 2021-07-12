Yasemin Allen'ın keyfi yerinde!

Mekan içerisinde dans edip eylenen Yasemin Allen, denize girmek için iskeleye çıkınca dans edip arkadaşıyla sohbet etti.

İskeledeki hareketleri ve figürleri çevresindekiler tarafından ilgiyle izlendi. Allen, bir arkadaşıyla iskeleden el ele tutuşup denize atladığı halleri objektiflere yansıdı.

ANNESİ DE ÜNLÜ

Yeşilçan'ın yıldızlarından Suna Yıldızoğlu 10 Temmuz'da 32. yaşına basan kızı Yasemin Allen'ın doğum gününü kutlamıştı; 'Canımın içi! İyi ki doğdun, sen kızım olarak ve birey olarak çok değerlisin. Merhametli, onurlu, vicdanlı, yetenekli ve komik kızım. Çok şanslıyım.'