Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, erken final yapan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinden sonra sürpriz bir karara imza attı. Gelen dizi senaryolarını değerlendiren oyuncu, saçını kestirip kahkül yaptırdı. Hayranları, oyuncunun yeni imajını görünce gözlerine inanamadı.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Kesim aşamasını Instagram'dan paylaşan Allen'ın takipçileri ikiye bölündü. Bazıları çok beğenirken, bazıları ise "Çok kısa olmuş. Bir daha kestirme" yorumunu yaptı.

İşte Yasemin Allen'in yeni tarzı;