Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

21.11.2020 23:01

Dizisi erken final yapan ünlü oyuncu Yasemin Allen, saçını kestirip kahkül yaptırdı. Oyuncunun, yeni imajını görenler gözlerine inanamadı. Kimi hayranı sevdi kimi hayranı da eleştiri yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, erken final yapan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinden sonra sürpriz bir karara imza attı. Gelen dizi senaryolarını değerlendiren oyuncu, saçını kestirip kahkül yaptırdı. Hayranları, oyuncunun yeni imajını görünce gözlerine inanamadı.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Kesim aşamasını Instagram'dan paylaşan Allen'ın takipçileri ikiye bölündü. Bazıları çok beğenirken, bazıları ise "Çok kısa olmuş. Bir daha kestirme" yorumunu yaptı.

İşte Yasemin Allen'in yeni tarzı;

Yasemin Allen'ın yeni imajı paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yasemin Allen'ın yeni imajı paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yasemin Allen'ın yeni imajı paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yasemin Allen'ın yeni imajı paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yasemin Allen'ın yeni imajı paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Yasemin Allen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika Magazin


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