Yasemin Allen makyajsız halini paylaştı

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşulan Yasemin Allen, makyajsız karesini yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde yatak üzerindei bikinili karesini yayınlayarak binlerce beğeni alan oyuncu, daha sonra sandalye üzerindeki bikinili pozunu paylaşmıştı.

Türkiye dışında yurt dışındaki projelerde de yer alan Allen'in yüzündeki sivilciler dikkat çekti. Oyuncunun, makyajsız halide hayranları tarafından beğenildi. Son dönemde başta Hadise olmak üzere birçok isim makyajsız fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.