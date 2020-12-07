Yasemin Aydın cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Yasemin Aydın cinayetinin zanlısı tutuklandı

07.12.2020 13:15
Yasemin Aydın cinayetinin zanlısı tutuklandı, System.String[]

Ankara'da sevgilisi Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Fatih A. tutuklandı.

Ankara'da sevgilisi Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Fatih A. tutuklandı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan başvuru üzerine İstanbul'da yakalanan Fatih A, güvenlik güçlerince Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Fatih A'yı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Zanlı, nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ramazan B'nin, kendisini arayan kayınpederi Fatih A'nın, sevgilisi Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü söyledikten sonra telefonunu kapattığını ve kendisine bir daha ulaşamadığını polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Fatih A, kullandığı araçla Düzce ve Sakarya üzerinden İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesinin ardından Eyüpsultan'da olayda kullandığı belirtilen silahla yakalanmıştı.

Zanlı, ilk ifadesinde gönül ilişkisi bulunan Yasemin Aydın'ı Ankara'da öldürdüğünü, cesedini TEM Otoyolu Sakarya mevkisindeki ormanlık alana attığını söylemiş, kadının cesedi belirtilen noktada yapılan aramada bulunmuştu.

İstanbul, Ankara, Fatih, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasemin Aydın cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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