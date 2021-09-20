Yasemin Bozkurt, "Bunu ilk burada açıklıyorum" deyip itiraf etti: Hülya Avşar'ın annesi kızına vermem için mektup bıraktı ancak ben onu ulaştıramadım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu Yasemin Bozkurt oldu. Gülben Ergen'in kendisine kardeşiyle ilgili söylediği yalandan bahseden Bozkurt, Hülya Avşar'la ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"Bunu ilk kez burada açıklıyorum" diyerek konuya giren ünlü isim, Hülya Avşar'ın annesinin kendisine kızına ulaştırmak için bir mektup verdiği ancak bunu iş yoğunluğundan dolayı unuttuğunu söyledi. 2008 yılında kendisine verilen mektubu 2016 yılında evinde bulduğunu söyleyen Yasemin Bozkurt, mektubu Gökay Kalaycıoğlu aracılığıyla Hülya Avşar'a ulaştıracak.

Samimi açıklamalarda bulunan Yasemin Bozkurt, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Yıllarca herkesin hayatından bahsederken kendi hayatını neden sakladın?"," Hayatı neden bu kadar hızlı yaşadın ve eşinle nasıl tanıştın?", "Programına alamadın ve içine uhde kalan bir isim var mı?", "İnsanların hayatlarıyla ilgili omuzlarındaki yükü taşımak zor olmadı mı?" gibi sorularını da tüm içtenliğiyle cevapladı.