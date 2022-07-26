Yasemin cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Yasemin cinayetinde 3 tutuklama

26.07.2022 13:05
Yasemin cinayetinde 3 tutuklama

BURSA'da, kardeşi R.C.'nin (43) Yücel Karabıyık (32) ile kavga ettiği haberini alan Yasemin Çedik (45), olay yerine giderken göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi.

BURSA'da, kardeşi R.C.'nin (43) Yücel Karabıyık (32) ile kavga ettiği haberini alan Yasemin Çedik (45), olay yerine giderken göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen olayda, her ikisi de alkollü olan ve aralarında husumet bulunan R.C. ile Yücel Karabıyık, yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.'nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik, kavgayı haber alıp olay yerine gitti. Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Çedik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Çedik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

POLİS TABANCAYI BULDU, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay sonrası yaptıkları soruşturma sonucunda, Yasemin Çedik'in ölümüne neden olan tabancayı kısa sürede ele geçirdi. Tabancanın kim tarafından kullanıldığını araştıran polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamaları yapılan şüpheliler, 'adam öldürmek' suçundan adliyeye çıkartıldı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 1 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Yücel Karabıyık, Ali Karabıyık (46) ve Şener Karabıyık (35), tutuklandı. Mahkeme, R.C. ile S.K.'yi (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Fatih'te sopalı, sandalyeli kavga Fatih'te sopalı, sandalyeli kavga Kırtasiyecilerin çatışmasına 1 tutuklama Kırtasiyecilerin çatışmasına 1 tutuklama
Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasemin cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:53 Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 13:09:51. #1.12#
SON DAKİKA: Yasemin cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement