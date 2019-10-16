Son Dakika Haberleri: Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Son Dakika Güncel Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

58 dakika önce

Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandıNEVŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen Yasemin Gül'e (22), çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mustafa E. (46) tutuklandı.

Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

NEVŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen Yasemin Gül'e (22), çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mustafa E. (46) tutuklandı.

Kaza, 18 Ekim'de saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulu'nda asistan olarak çalışan Yasemin Gül'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken restoran işletmecisi Mustafa E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yasemin Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadın otopsinin tamamlanmasının ardından dün, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda sürücü Mustafa E., dün sabaha karşı polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Mustafa E., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Yasemin Gül, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
Bıçakla öldürmeye 16 yıl 10 ay hapis MHP Lideri Devlet Bahçeli sakalını kesti Öldürülen kadın teröristin annesinden HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere çağrı: Vazgeçmesinler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 23:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]