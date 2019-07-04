Yasemin Ecem Anagöz Göztepe'de
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Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil eden İzmirli milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Göztepe'ye transfer oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:26 Kaynak: DHA
Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil eden İzmirli milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Göztepe'ye transfer oldu.
Klasik yay kategorisinde geçen yıl Polonya'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan 20 yaşındaki sporcu, kulüp kariyerini sarı-kırmızılılarda sürdürecek.
- İzmir
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