Son Dakika Haberleri: Yasemin Ecem Anagöz Göztepe'de
Son Dakika Spor Haber

Yasemin Ecem Anagöz Göztepe'de

39 dakika önce

Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil eden İzmirli milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Göztepe'ye transfer oldu.

Yasemin Ecem Anagöz Göztepe'de, System.String[]

Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil eden İzmirli milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Göztepe'ye transfer oldu.
Klasik yay kategorisinde geçen yıl Polonya'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan 20 yaşındaki sporcu, kulüp kariyerini sarı-kırmızılılarda sürdürecek.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:26 Kaynak: DHA
Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Instagram, Facebook ve WhatsApp'taki kesintiyle ilgili büyük şüphe Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar büyük ilgi görüyor Kilosu 8 bin liraya satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:06:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasemin Ecem Anagöz Göztepe'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]