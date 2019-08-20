Yasemin Hadivent ekranlara dönüyor
1 saat önce
Süreç Film imzalı, Ersoy Güler'in yazıp yönettiği "Kuzey Yıldızı" dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Hadivent, dizide Fadime karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Süreç Film imzalı, Ersoy Güler
'in yazıp yönettiği "Kuzey Yıldızı" dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Hadivent, dizide Fadime karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:04
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