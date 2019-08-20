Son Dakika Haberleri: Yasemin Hadivent ekranlara dönüyor
Son Dakika Magazin Haber

Yasemin Hadivent ekranlara dönüyor

1 saat önce

Süreç Film imzalı, Ersoy Güler'in yazıp yönettiği "Kuzey Yıldızı" dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Hadivent, dizide Fadime karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yasemin Hadivent ekranlara dönüyor, System.String[]
Süreç Film imzalı, Ersoy Güler'in yazıp yönettiği "Kuzey Yıldızı" dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Hadivent, dizide Fadime karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Ersoy Güler, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamile olduğu söylenen Şeyma Subaşı'dan ilk açıklama
Oyuncu Önder Açıkbaş'dan tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler: Komedi kadının fıtratına uymuyor Metin Hara ile aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım Eda Taşpınar, ilk yaptığı mesleği anlattı: Kusan mankenlerin saçlarını tutuyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:42:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasemin Hadivent ekranlara dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]